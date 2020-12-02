وفاة لاعب بتروجيت السابق إثر أزمة قلبية في الملعب

توفي منذ قليل "محمد الفكهاني" لاعب نادي بتروجيت وإتحاد الشرطة المعتزل، أبن محافظة بني سويف، إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، اثناء استعداده لمباراة كرة قدم ودية مع بعض اصدقائه.
وقال توني عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية رئيس نادي الشبان المسلمين، توفي إثر توقف عضلة القلب اثناء استعداده للعب الكرة مع اصدقاؤه، فسقط مغشيًا عليه، ولفظ انفاسه الأخيرة اثناء نقله لإحدى المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه.
وأضاف رئيس نادي الشبان المسلمين، أن "الفكهاني" بدأ مسيرته الكروية في نادي تليفونات بني سويف، قبل أن ينتقل لعدد من الأندية بالدوري الممتاز، أبرزها ناديي بتروجيت وإتحاد الشرطة، وأنهي مسيرته الكروية في الموسم الماضي، بمشاركته مع نادي الشبان المسلمين، بدوري القسم الرابع، ليعتزل نهاية الموسم، ويتجه لانشاء أكاديمية لبراعم كرة القدم.
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