شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يحتفل بأول مباراة مع القلعة الحمراء: مبروك لجمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم طاهر محمد طاهر، عن سعادته بالمشاركة الأولى له مع النادى الأهلى، مهنئا جماهير القلعة الحمراء بالوصول لنهائى بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب إستاد السويس، مساء أمس الثلاثاء، فى مباريات دور نصف النهائى للبطولة.





ونشر طاهر، عبر حسابه على انستجرام، صورا من مشاركته فى اللقاء، أتبعها بتعليق: "مبروك لجمهور النادى الأهلى، أول ماتش، الحمد لله، وإن شاء الله بطل الكأس".





وضرب فريقا الأهلى وطلائع الجيش، موعدًا فى نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020 بعد أن تأهل الطلائع على حساب الزمالك وحقق الفوز بنتيجة 3 / 1، وتأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.





الأهلى والطلائع سيتواجهان فى الثامنة مساء السبت المقبل، على إستاد القاهرة الدولى، فى نهائى الكأس، الذى سبق وحصده الفريق الأحمر 36 مرة، فيما تأهل الطلائع للمرة الأولى فى تاريخه للنهائى، ويطمح فى تحقيق انجاز بالتتويج على حساب الأهلى.

كما تأكدت مواجهة الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.

وكشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصرى بين بطل الدورى وهو الأهلى وبين بطل كأس مصر، وفى حالة فوز فريق واحد بالدورى والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدورى لصاحب المركز الثانى لكأس مصر.

وتأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.