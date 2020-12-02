شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أشرف بن شرقى يكشف حقيقة طلب اللاعب الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى كريم البلق وكيل أعمال اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي رغبة اللاعب في رحيله عن صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك أو طلبه لهذا الأمر نهائياً، وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب وان تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، إن فريق الاعداد بالبرنامج تواصل مع وكيل اللاعب الذي أكد عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية.

أضاف أحمد شوبير أن بن شرقي طلب عدة امتيازات كانت إدارة النادي وعدته بها وهو ما تناقشه إدارة النادي حالياً ولا أحد يعلم ما ستصل إليه الأمور لكنه مستمر مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وغاب أشرف بن شرقي عن مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدف ليطيح بالقلعة البيضاء من المنافسة على اللقب المحبب له.