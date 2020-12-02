شكرا لقرائتكم خبر عن ملك القاضية محمد مجدى قفشة نسر مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النجم محمد مجدى قفشة، على جائزة نسر مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب إستاد السويس، ضمن لقاءات دور نصف النهائى لبطولة كاس مصر، التى انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف لزعيم الثغر، وتأهله لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة النهائية، المقرر إقامتها مساء السبت القادم.

وكتيت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر فيسبوك: "ملك القاضية محمد مجدى قفشة، هو نسر مباراة اليوم".





وضرب فريقا الأهلى وطلائع الجيش، موعدًا فى نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020 بعد أن تأهل الطلائع على حساب الزمالك وحقق الفوز بنتيجة 3 / 1، وتأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.

الأهلى والطلائع سيتواجهان فى الثامنة مساء السبت المقبل، على إستاد القاهرة الدولى، فى نهائى الكأس، الذى سبق وحصده الفريق الأحمر 36 مرة، فيما تأهل الطلائع للمرة الأولى فى تاريخه للنهائى، ويطمح فى تحقيق انجاز بالتتويج على حساب الأهلى.

كما تأكدت مواجهة الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.

وكشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصرى بين بطل الدورى وهو الأهلى وبين بطل كأس مصر، وفى حالة فوز فريق واحد بالدورى والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدورى لصاحب المركز الثانى لكأس مصر.

وتأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.