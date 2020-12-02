شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى للاعبين بعد الخسارة من الأهلى:لا تنظروا للخلف ننتظر منكم المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى الاتحاد السكندرى، على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد الأداء المشرف الذى ظهر به أمام النادى الأهلى، بطل إفريقيا، رغم الخسارة والخروج من بطولة كأس مصر، حيث كتبت الصفحة الرسمية لنادى زعيم الثغر، عبر فيسبوك: "لا تنتظروا حتى يكون كل شيء على ما يرام، فلا يوجد شيء مثالى، وغالباً ما ستكون هناك تحديات وعقبات ومواقف غير عادلة، لا تنظروا للخلف فلن تسيروا فى ذلك الاتجاه.. ننتظر منكم المزيد".





وحصد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بطاقة التأهل لنهائى كأس مصر بعد الفوز القاتل الذى حققه على الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد السويس فى نصف نهائى كأس مصر.

سجل رزاق سيسيه للاتحاد، ثم تعادل قفشة للأهلى قبل أن يضيف حمدى فتحى الهدف الثانى القاتل للأهلى فى الدقيقة 89.

وبذلك يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائى بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، خلال مباراتهما معاً أمس الثلاثاء، وخاض الأهلى مباراة الاتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التى توّج بها الجمعة الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف، ونجح الأهلى فى تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذى قدم مباراة جيدة.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو ومروان محسن، فيما لعب الاتحاد المباراة بتشكيل مكوّن من: عماد السيد، كريم يحيى – محمد عطوة – لوى داميون – السيد سالم ، مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدى، خالد قمر – رزاق سيسيه وكريم ممدوح.

كما تأكدت مواجهة الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.