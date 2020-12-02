شكرا لقرائتكم خبر عن غياب مؤثر لـVAR " كاد يفسد مواجهة الأهلى والاتحاد تحكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الأهلي X الاتحاد السكندري نصف نهائي كاس مصر

النتيجة – فوز الأهلي 2/ 1

الملعب- استاد السويس

الحكم- محمد معروف

المساعد الأول – محمود أبو الرجال

المساعد الثاني – سمير جمال

الحكم الرابع – عبد العزيز السيد

ثنائي الـ " VAR" – محمود دسوقى – محمد يوسف

غياب ثنائى الـ" VAR" دسوقى ويوسف في القرارات المصيرية

في الوقت الذي كانت كابينة الـ" VAR" حاضرة بشكل جيد في مباراة الزمالك والطلائع التى سبقت هذا اللقاء إلا انها لم تتدخل في القرارات المصيرية في

فعاليات هذا اللقاء حيث تدخل الـVAR" ليعدل قرار الحكم من ركلة جزاء لصالح الاتحاد الى ركلة حرة مباشرة من خارج الـ18 رغم أن المخالفة استمرت حتى

داخل منطقة جزاء الأهلي في قرار مثير للجدل في الوقت الذى لم يتدخل الـ"VAR"في مخالفة على التونسي على معلول قبل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 88

حيث احتسب الحكم ركنية على سيد البلد في الوقت التى كانت المخالفة على معلول .

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

معروف من الحكم المتميزين بدنيا لكنه يحتاج الى التحرك بشكل أفضل لإيجاد زاوية رؤية مناسبة حيث انه دائما يصر على التحرك بشكل طولي بين منطقتي مما يصعب علية أحيانا كثيرا التقدير الفني المناسب رغم هذا تابع الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد وحاول التواجد في الميعاد لحرصه على نجاح اللقاء تحكيما.

الشخصية

الهدوء بداء يسيطر على شخصية معروف في الفترة الأخيرة واكتساب خبرة التعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية مما يساعده في أدارة اللقاء رغم وجود أخطاء

مؤثرة خلال المباراة.

تطبيق القانون (32 مخالفة – غياب مؤثر لـ" كابينة VAR" )

لم يستطيع الدولي محمد معروف إيقاف التهور والإهمال الزائد الذى ظهر علية لاعبى الفريق والذى كان يستحق التدخل مبكرا بالبطاقات رغم هذا اعلن

معروف عن 32 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد أبرزها عندما احتسب ركلة جزاء صحيحة للاتحاد ولكن الفارعاد ليتدخل بشكل خاطئ مؤثر ويعدل القرار

ويحرم سيد البلد من ركلة جزاء صحيحة ويحتسبها ركلة حرة مباشرة من خارج الـ18 وكانت تستوجب انذار، في الوقت الذى تغاضى الحكم عن مخالفة على

التونسي على معلول ليحتسبها ركنية لصالح الأهلي رغم انه مخالفة على مدافع الأهلي ليحرز منها الأحمر هدف التأهل للنهائي الكاس وهنا كان يجب تدخل

الـ"VAR" طبقا للبرتوكول حيث سبق الهدف مخالفة على الفريق الذى احرز الهدف وبالتالي عاب ثنائي الفار عن الظهور في القرارات المؤثرة بالمواجهة .

العقوبات الانضباطية " 6 بطاقات صفراء – الحكم لم يستطيع إيقاف تهور واهمال اللاعبين)

تعرض الدولي معروف لاختبار صعب في تقدير العقوبات الانضباطية حيث كان هناك تهور بشكل واضح بين اللاعبين تدخل الحكم وأشهر البطاقة الصفراء

لخماسي الطلائع كريم يحيى وداميسون لوى وعماد السيد والسيد سالم ومروان عطية مقابل انذار وحيد لمدافع الأهلي محمد هاني كما أغفل اشهار البطاقة

الصفراء للتهورأكثر من مرة كما ان هناك مخالفات كان ترتقي الى البطاقة الحمراء.

المساعدين

ظهر الثنائي بشكل جيد وتعاونوا مع الحكم بشكل جيد في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون وأشاروا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب وسمحوا باستمرار

اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة خلال فعاليات المباراة.

الحكم الرابع

خبرته ساعدته في السيطرة على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة الفنية كما أدى مهامه بشكل مناسب وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 32خطأ - 8 ركلات ركنية – 4 حالات تسلل – 6بطاقات صفراء –3 اهداف –

الدرجات: الحكم 8.0 المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.3– الحكم الرابع –8.3 – ثنائي الفيديو – 7.5