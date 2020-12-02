"يشعرون بالإحباط".. مرتضى يعلق لمصراوي على خروج الزمالك من الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، أن رحيل "الأسد" وكذلك أحمد مرتضى وأمير مرتضى تسبب في إنهيار الفريق.

الزمالك ودع كأس مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش 3-1 في نصف النهائي، بعد أيام من خسارته للقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي بالخسارة 2-1 في النهائي بملعب استاد القاهرة.

وقال مرتضى منصور لمصراوي "خروج الزمالك من كأس مصر وخسارته من طلائع الجيش بسبب شعور اللاعبين بالاحباط وعدم وجود الآمان بعد قرار حل مجلس الإدارة الذي وفر لهم كل احتياجاتهم".

واختتم "هناك من لا يعترف أن رحيل "الأسد" و"الأستاذ" أحمد مرتضى، و"الأستاذ" أمير مرتضى تسبب في انهيار الفريق".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق إيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وإحالة المخالفات للنيابة، وتعيين لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة.