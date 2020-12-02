ميدو ردا على وكيل بنشرقي: أتمنى أن أكون مخطئا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على كريم بلق، وكيل أعمال المغربي أشرف بنشرقي، مؤكدًا أنه يتمنى ألا يرحل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء.

وكان وكيل بنشرقي انتقد ما صرح به ميدو، وكشف في تصريحات خاصة لمصراوي أن اللاعب لم يطلب الرحيل عن الزمالك. (طالع تصريحات كريم بلق)

ليرد ميدو على كريم بلق قائلا: "أنا أول مَن أتمنَّى أن أكون على خطأ وألَّا يرحل بنشرقي عن الزمالك، ولكني متأكِّد مليون% من الخبر الذي أعلنت عنه".

وأضاف في برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "مِن حق وكيل بنشرقي النفي دفاعًا عن اللاعب، وإذا كان يمتلك دليل عكس كلامي فأتمنَّي أن يُظهره".

وأتم قائلا: "كزملكاوي، سأكون أكثر شخص يتمنى بقاء اللاعب في الزمالك، لكن ما قلته معلومة صحيحة، بنشرقي عقده ممتد لموسمين ويجب أن يحترم تعاقده".

يُذكر أن بنشرقي غاب عن مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر بسبب الإصابة، وودع الأبيض المسابقة بعد الخسارة بنتيجة (3-1).