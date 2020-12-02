وكيله يكشف لمصراوي.. هل طلب بنشرقي الرحيل عن الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

انتقد كريم بلق وكيل أعمال المغربي أشرف بنشرقي لاعب وسط الفريق ما صرح به أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومدربه الأسبق، مشيراً الى أن اللاعب لم يطلب الرحيل عن الزمالك.

وكان ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" قد أشار الى أن أشرف بنشرقي أحضر وكيله للنادي منذ يومين وطلب الرحيل عن الزمالك.

وغاب أشرف بنشرقي عن مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش بكأس مصر بسبب الإصابة.

وقال وكيل أشرف بنشرقي في تصريحات لـ"الخليج 365" "بنشرقي عقده ممتد مع الزمالك لمدة موسمين ومصيره ليس بيده، فنحن نحترم عقودنا مع نادي الزمالك ونعلم ما لنا وما علينا".

وأكمل "لم اتواجد في مصر منذ يومين كما أدعى ميدو، أنا متواجد في مصر منذ أكثر من شهر ونصف لإتمام صفقة بدر بانون مع النادي الأهلي".

وأضاف "رسالتي لميدو أن عليه احترام الزمالك وجماهيره، أنت لا تنتمي له وتعمل لصالح أجنده خاصة، لم تتواصل معي أو مع بنشرقي، عليك التواصل معنا لمعرفة أي أمر قبل الحديث عن أمور غير صحيحة".

واختتم تصريحاته قائلاً "لم أجلس مع اللجنة المسؤولة عن إدارة نادي الزمالك حتى الآن، ولا توجد أي أزمات مع اشرف، اللاعب ملتزم بعقده مع النادي".

الجدير بالذكر، أن الزمالك ودع كأس مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش 3-1 في نصف النهائي، بعد أيام من خسارته للقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي بالخسارة 2-1 في النهائي بملعب استاد القاهرة.