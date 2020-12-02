خاص.. مرتضى يخرج عن صمته: تركت 3 صفقات للزمالك.. وسببان لإعارة سيسيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن قرار استمرار إعارة رزاق سيسيه للاتحاد السكندري جاء من أجل عدم خسارة النادي للاعب بقيمة المغربي حميد أحداد بدون مقابل.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق إيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وإحالة المخالفات للنيابة، وتعيين لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة.

وتسبب تألق رزاق سيسيه مع الاتحاد السكندري أمام الأهلي وإحرازه لهدف رغم خسارة الفريق 2-1، في جدل بين جماهير الزمالك على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب عدم استمرار اللاعب في صفوف الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لـ"الخليج 365" "الزمالك يمتلك 4 لاعبين أجانب وهم أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وأوناجم بجانب التعاقد مع حمزة المثلوثي نظراً لأننا لا نمتلك مدافع أيمن في الفريق".

وأضاف "لو أعدنا سيسيه كنا سنترك أحداد بشكل مجاني ونخسر مليون ونصف دولار، وكيل أحداد ظل يماطل حتى تكتمل قائمة أجانب الزمالك ويضيع علينا لاعب موهوب مثل أحداد هداف الدوري المغربي".

وشدد "أو نخسر 26 مليون جنيه والإدارة تٌسجن بتهمة إهدار المال العام".

وصرح "لم يكن أمامنا حل سوى إعارة رزاق سيسيه للاتحاد مقابل 4 مليون جنيه ومد عقده مع الزمالك ليصبح 4 مواسم، ونسترد حميد أحداد كمهاجم وهو لا يقل قيمة عن سيسيه، ويعود سيسيه الموسم القادم".

من جانبه، أكد مرتضى أنه ترك للجنة المؤقتة التي تُدير النادي، عقود موقعة من نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز، بجانب عقود أخرى لعبدالله بكري ورجب بكار.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق إيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وإحالة المخالفات للنيابة، وتعيين لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة.

وصرح مرتضى قائلاً "الزمالك يحتاج للاعب وسط مدافع بجانب طارق حامد، وقلب دفاع بجانب الونش وعلاء وعبدالغني".

واستمر "لقد تركنا للجنة المحترمة عقود موقعة 4 نسخ لأحرف ديفندر في مصر مثل طارق حامد وهو نبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز، وقع لنا 4 سنوات".

وأكمل "أيضاً عبدالله بكري أحد أفضل اللاعبين في مركز قلب الدفاع في مصر، ورجب بكار أيضا، عقود الثنائي 4 سنوات مقبلة".

رجب بكار سبق ورحل من صفوف بيراميدز لينتقل لنادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

الجدير بالذكر، أن الزمالك ودع كأس مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش 3-1 في نصف النهائي، بعد أيام من خسارته للقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي بالخسارة 2-1 في النهائي بملعب استاد القاهرة.