عمرو جمال يعلق على تأهل الجيش لنهائي كأس مصر

أبدى عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش سعادته عقب الوصول لنهائي كأس مصر بعد اقصاء الزمالك بمباراة نصف النهائي. وقال جمال، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "طلائع الجيش يستحق ماوصل له ، وضعنا قدما في النهائي وقدما اخرى في مباراة السوبر المصري. الجيش يستحق ماوصل له ، وضعنا قدما في النهائي وقدما اخرى في مباراة السوبر المصري. وافصح: كنا نعلم بالمجهود الكبير الذي بذله الزمالك امام الاهلي بنهائي دوري الابطال وحاولنا استغلال ذلك. وتابع: نمتلك لاعبين جيدين وقادرين على احتلال مراكز متقدمه بالدوري الموسم الجديد. كما أشاد بالصفقات الجديدة التي مثلت اضافة كبيرة للفريق العسكري. واتم كلماته متمنيا العودة القوية خلال الفترة المقبلة والعودة للنادي الأهلي.

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