ميدو يعلن إصابة أحمد فتحي بكورونا

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن إصابة أحمد فتحي نجم فريق بيراميدز بفيروس كورونا. وأكد ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" الذي يبث عبر قناة النهار أن أحمد فتحي تعرض للاصابة بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء العاجل. عبر قناة النهار أن أحمد فتحي تعرض للاصابة بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء العاجل. وكان أحمد فتحي قد انتقل قبل اسابيع قليلة لصفوف بيراميدز بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي. يذكر ان زوجة أحمد فتحي كانت قد أعلنت مؤخراً عن اصابتها بفيروس كورونا علي الرغم من أنها اصيبت به في وقت سابق.

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