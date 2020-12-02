التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورتو

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وبورتو البرتغالي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا.
وكنا جابرييل خيسوس سجل هدفا لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 85 لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف، لينتهي اللقاء سلبيا.
بهذه النتيجة يواصل نادي مانشستر سيتي
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