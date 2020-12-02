بركلتي جزاء.. مارسيليا يهزم أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

تغلب أولمبيك مارسيليا الفرنسي على نظيره أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا.

سجل محمد ماضي كمارا هدف التقدم لاولمبياكوس في الدقيقة

33 في الشوط الأول، قبل أن يقلب مارسيليا الطاولة بهدفين عن طريق ديميتري بايت في الدقيقتين 55، 75 من ركلتي جزاء.

ولم يشارك أحمد حسن كوكا في

المباراة مع فريقه اولمبياكوس بسبب إصابته في الفترة الاخيرة بفيروس كورونا ، اثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني.

بهذه النتيجة يتذيل نادي أولمبيك مارسيليا ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، متساويا مع اولمبياكوس في النقاط الذي يحتل المركز الثالث، ليودع الفريقين المسابقة رسميا من دور المجموعات.