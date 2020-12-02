تغلب أولمبيك مارسيليا الفرنسي على نظيره أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا.
سجل محمد ماضي كمارا هدف التقدم لاولمبياكوس في الدقيقة33 في الشوط الأول، قبل أن يقلب مارسيليا الطاولة بهدفين عن طريق ديميتري بايت في الدقيقتين 55، 75 من ركلتي جزاء.
ولم يشارك أحمد حسن كوكا في
بهذه النتيجة يتذيل نادي أولمبيك مارسيليا ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، متساويا مع اولمبياكوس في النقاط الذي يحتل المركز الثالث، ليودع الفريقين المسابقة رسميا من دور المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر بركلتي جزاء.. مارسيليا يهزم أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.