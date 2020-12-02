ابراهيم سعيد: بن شرقي وساسي خارج الزمالك فى الموسم الجديد

كشف إبراهيم سعيد نجم الزمالك والاهلي السابق أن الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي خارج القلعة البيضاء فى الموسم الجديد. وقال هيما فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي خارج الزمالك فى الموسم الجديد بسبب العروض المغرية التى على قناة " ten": "أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي خارج الزمالك فى الموسم الجديد بسبب العروض المغرية التىتلقوها فى الفترة الأخيرة إلى جانب عدم شعورهم بالاستقرار بسبب رحيل الإدارة". وأضاف: "الزمالك خسر بطولتين فى 5 أيام بسبب أخطاء فردية من بعض اللاعبين وكان يجب استبعاد كاسونجو منذ بداية الموسم وليس الآن".

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