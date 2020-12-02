سوق الانتقالات| الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا للتعاقد مع ديانج مقابل 4 ملايين يورو

رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فكرة التفريط في متوسط ميدان الفريق “آليو ديانج” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تلقى اللاعب عرضا أوروبيًا، من أحد أندية الدوري الأوكراني، للتعاقد معه رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت مصادر، ان الأهلي تلقى عرضًا من شركة تسويق لنقل الدولي المالي “آليو ديانج” إلى نادٍ أوكراني مقابل 4 ملايين دولار أى أكثر من 62 مليون جنيه مصري، ولكن المدير الفني “بيتسو موسيماني” قرر الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق، رافضًا فكرة احترافه أوروبيًا.

وأكدت، أن رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” تمسك بكل اللاعبين الأساسيين، داخل صفوف القلعة الحمراء، خاصة أنه يسعى لحصد المزيد من البطولات المحلية والقارية في الموسم القادم، بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن مدير الكرة “سيد عبدالحفيظ” أبلغ وكيل ديانج، بصعوبة التفريط فيه حاليًا، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الأهلي الأساسية، ومن الصعب رحيله.

وكان ديانج قد غاب عن لقاء الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وشارك بدلًا منه حمدي فتحي في تلك المواجهة التي أطلق عليها “نهائي القرن”.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ديانج من مولودية الجزائر مقابل مليون و100 ألف دولار، وشارك اللاعب مع الفريق بشكل أساسي وساهم في حصد بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

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