الامارات | النصر يفرّط في الفوز.. وكلباء يفرض تعادلاً مثيراً

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفرّط في الفوز.. وكلباء يفرض تعادلاً مثيراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقاسم اتحاد كلباء والنصر نقاط المباراة التي جمعتهما أمس، بعد تعادلهما بثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد كلباء 12 نقطة مقابل 17 للنصر.

وتسببت عرضيات الفرنسي ريان مينديز في تسجيل العميد ثلاثة أهداف جميلة منها اثنان لتيغالي، وكان أول تهديد في المباراة من جانب النصر عبر الفرنسي ريان مينديز، الذي فضل البحث عن ضربة جزاء غير موجودة على تسديد الكرة عبر سقوطه مع أول احتمال، مضيعاً على فريقه فرصة ثمينة.

ومن هجمة معاكس في الدقائق الأولى للمباراة، نجح كلباء في افتتاح التسجيل عن طريق هجمة مرتدة وصلت إلى البرازيلي جونيور، الذي تمكن من خطف الكرة من أمام مدافع النصر سعيد سويدان، والتسديد داخل المرمى (8).

وقاد بعدها كلباء سلسلة هجمات عبر مارياني وماجد راشد كان لجميعها حارس النصر بالمرصاد، بينما تصدى حارس كلباء جمال عبدالله لكرة هدف التعادل بعد تسديدة تيغالي التي ارتدت من القائم أيضاً 41.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني تسجيل ثلاثة أهداف، منها هدفان للنصر عن طريق تيغالي (45.55)، مستفيداً من تمريرتين لمينديز والتعادل لاتحاد كلباء بواسطة التوغولي مالابا الذي استفاد من مناولة مارياني (56).

وسجل الهولندي برانديس كواس الهدف الثالث للعميد، مستفيداً من عرضية ريان مينديز (64) عندما سدد كرته من وضع مريح وسط غياب واضح لدفاع النمور.

وتصدى قائم العميد لكرة عبدالسلام محمد (68)، بينما ردت عارضة كلباء كرة رأسية سددها تيغالي (84).

وسجل اتحاد كلباء هدف التعادل في نهاية زمن المباراة بالدقيقة (90+2)، عن طريق منصور محمد البلوشي، الذي أكمل كرة ارتدت من الحارس إبراهيم عيسى على إثر تسديدة أحمد عامر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news