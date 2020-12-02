الامارات | «كورونا» يصيب بطل العالم في «الفورمولا 1»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب بطل العالم في «الفورمولا 1» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق مرسيدس، أمس، إصابة سائقه البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا-1، بعدوى فيروس كورونا المستجد، وبالتالي غيابه عن سباق الجائزة الكبرى المقرر على مضمار البحرين الدولي في صخير الأحد المقبل.

وأشار الفريق إلى أن أعراضاً طفيفة ظهرت على هاميلتون (35 عاماً)، لكنه بخير، ويشعر بحال جيد، وبدأ الخضوع للعزل وفقاً للبروتوكول المتبع في البحرين.

وخضع هاميلتون لفحوص «كورونا» ثلاث مرات خلال آخر أسبوع، وجاءت نتائج تلك الفحوص سلبية، لكن الفحص الجديد إيجابي. ولم يعلن فريق مرسيدس حتى الآن عن السائق الذي سيعوض غياب هاميلتون.

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