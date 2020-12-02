الامارات | الشحي: اللاعبون يتحملون مسؤولية نتائج عجمان السلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشحي: اللاعبون يتحملون مسؤولية نتائج عجمان السلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب عجمان، محمد الشحي، إن «اللاعبين فقط من يتحملون مسؤولية نتائج الفريق السلبية في المقام الأول». وتابع في تصريحات صحافية، بعد الخسارة من الوصل 3-2، في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، أول من أمس: الجهاز الفني والإداري لا يتحمل مسؤولية تراجع النتائج هذا الموسم، اللاعبون فقط هم المسؤولون، علينا أن نراجع أنفسنا قبل المباريات المقبلة، فالفرصة مازالت بين أيدينا، ويجب ألا نفرط فيها على الإطلاق.

وقال إن الفريق يعاني هذا الموسم بسبب الإصابات، بجانب عدم التوفيق رغم أفضليته في مباريات عدة، بينها لقاء الوصل، وقال إن النتائج ستتحسن في الفترة المقبلة. ويحتل عجمان المركز قبل الأخير بنقطتين، بتعادله مع حتا وبني ياس، والخسارة في ست مواجهات.

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