الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغراب

استغربت إدارة اتحاد لعبة فردية التصريحات، التي أدلى بها أحد اللاعبين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووصف مسؤول بهذه الإداراة تلك التصريحات بأنها خرجت عن المسار المتاح والمحدد للاعبين.

مؤتمر

رفض منسق إعلامي، بأحد الأندية الكبيرة، الإعلان عن موعد المؤتمر الصحافي، أو استقبال الأسئلة الخاصة بمدرب الفريق، قبل مباراة بالجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، دون سبب واضح. وقام بطرح الأسئلة الخاصة به، وكتب الأجوبة للصحافيين بطريقة تناسبه، بعدما رفض إرسال التسجيل الصوتي للمؤتمر.

نصيحة

وجه مدرب، بأحد أندية دوري الخليج العربي، نصيحة إلى اللاعب الأجنبي الكبير في صفوف الفريق، خلال اجتماع خاص به. وطالبه بعدم الالتفات إلى المناكفات والمشاحنات التي تحدث خلال المباريات بهدف التشويش عليه، وأن عليه فقط التركيز على أدائه بالملعب.

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