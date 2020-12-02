شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: شخصية الأهلي سر الفوز على الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بنادي الاهلي، سعادته عقب عبور مباراة نصف نهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري.

وقال عبدالحفيظ، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «تحدثت بالامس مع اللاعبين كما تحدث ايضا موسيماني والشناوي من اجل عدم التهاون امام الاتحاد السكندري.

وتابع: «مباراة الاتحاد لم تسير الامور في صالحنا في البداية ولكن شخصية الاهلي كانت سببا في العودة للمباراة ومن ثم الفوز».

واشار إلى أن مباراة النهائي قوية امام الجيش، الفريق العسكري قدم مباريات قوية حتى وصل للنهائي، ومن هنا تأتي صعوبة المواجهة.

وأنهى:«غدا راحة من التدريبات والخميس معسكر مغلق استعدادا لنهائي كأس مصر».