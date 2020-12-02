شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب ينتقد تصرف محمود كهربا مع موسيماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، تصرف محمود كهربا، جناح الفريق الأحمر مع مديره الفني بيتسو موسيماني.
وقال متعب في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«مشهد كهربا مع موسيماني عقب هدف أفشة في نهائي القرن لا يليق».
وواصل:«اندهشت من هذه اللقطة، فاللاعب لاعب والمدرب مدرب وبالأخص في ساسية الالتزام داخل النادي الأهلي».
ورد عليه الاعلامي سيف زاهر:«كهربا أكد في تصريح أنه طلب من موسيماني نزول لاعب خط وسط بدلاً منه كي يتم الحفاظ على الهدف».
وعاود متعب حديثه:«أعتذر لم أكن أعرف، ولكن أتمنى من كهربا قلة الحديث مع المدير الفني والتركيز أكثر في الملعب ومع الفريق».
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