شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يفتح النار على مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح عماد متعب مهاجم الأهلى السابق، النار على مستوى مروان محسن مهاجم المارد الأحمر الحالى، مؤكدًا أنه يفقد تركيزه كثيرًا ولا يُجيد إنهاء الهجمة وإحراز هدف في مرمى الخصم.
وقال متعب في تصريحات تلفزيونية: «حتى لو مروان أحرز 3 أهداف في مرمى الاتحاد السكندرى في المباراة المقامة حاليًا، الأهلى في حاجة لمهاجم سوبر يُجيد إنهاء الهجمة، ولا يهدر تلك الفرص المحققة«.
وتابع نجم الأهلي السابق«إن الأهلى لابد أن يتعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوفه، خاصة وإن مروان يستعيد مستواه على فترات متباعدة، كما شدد على ضرورة الاستغناء عن خدمات الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لافتًا:»أجانب الأهلى لابد أن يكونوا مميزين، ولابد من رحيله أم استبداله بلاعب آخر«.
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