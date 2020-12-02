خورخي دا سيلفا: سعيد بالتعادل امام النصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

كشف المدرب الأوروغواياني لنادي ​اتحاد كلباء​ ​خورخي دا سيلفا​ عن سعادته بالتعادل الايجابي وبواقع 3 - 3 مع ​النصر​، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة ل​دوري الخليج العربي​.



وفي حديث له، قال دا سيلفا: "سجلنا هدفا مبكرا، وكنا قادرين على مضاعفة الأهداف في الشوط الأول، إلا أن لاعبينا لم يستطيعوا إنهاء الفرص بشكل جيد".

وأضاف: "تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني، نتيجة ضغط المباريات، ارتكبنا أخطاءً دفاعية، ساهمت في تسجيل النصر لأهدافه الثلاث، لكن الجيد قتالنا حتى اللحظات الأخيرة، وخروجنا بتعادل إيجابي امر ايجابي".