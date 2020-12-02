كومباني: عليكم التوقف عن مقارنتي بـ غوارديولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

كشف اللاعب السابق لنادي ​مانشستر سيتي​ ومدرب نادي ​أندرلخت​ ​فينسينت كومباني​ عن إحباطه من المقارنة المستمرة بين أسلوب لعب النادي البلجيكي والسيتيزنس، مشيرًا أنه ليس مثل المدرب ​بيب غوارديولا​.



ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنكليزية تصريحات كومباني التي اتت كالاتي: "عليكم التوقف عن مقارنتي مع غوارديولا لأنني لم أحضر إلى هنا لأقول إن أندرلخت سيصبح مانشستر سيتي".

وأضاف: "لم أقلها أبدًا لكنها ستلتصق ببشرتي حتى لو لم أقلها أبدًا، يزعجني أن يقال أننا نقترب جدًا من طريقة لعب غوارديولا، لأنه يتعذر الوصول إليه تمامًا، إن تلك الأقاويل تجعل النادي يبدو وكأنه نادٍ ساذج".