شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم سلبي مزعج لريال مدريد بعد الخسارة أمام شاختار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 يواصل نادي ​ريال مدريد​ الإسباني نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة وعقدته أمام ​شاختار دونيتسك​ الاوكراني بسقوطه 0-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب دونباس ارينا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولفتت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن شباك ريال مدريد تلقت 9 أهداف خلال 5 مباريات بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مشيرة إلى أن هذا الرقم هو الأسوأ للنادي الملكي في تاريخ مشاركته بالمسابقة القاري خلال هذه المرحلة.

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