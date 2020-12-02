شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة بعد وداع الزمالك لكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد نجم الزمالك والاهلي السابق أن إسلام جابر لاعب الفريق الأبيض عليه علامة استفهام كبيرة حول أدائه مع القلعة البيضاء. وقال هيما فى تصريحات تليفزيونية، إن إسلام جابر خلص على الزمالك فى بطولتين خلال أسبوع واحد ومستواه لا يليق على الإطلاق بالقلعة البيضاء فهو تسبب فى الهزيمة أمام الأهلي وطلائع الجيش". وأضاف: "الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي ولكن اليوم نفسية اللاعبين كانت سيئة بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا". وتابع نجم الزمالك والاهلي السابق أن الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي خارج القلعة البيضاء فى الموسم الجديد: :أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي خارج الزمالك فى الموسم الجديد بسبب العروض المغرية التى تلقوها فى الفترة الأخيرة إلى جانب عدم شعورهم بالاستقرار بسبب رحيل الإدارة". وختم: "الزمالك خسر بطولتين فى 5 أيام بسبب أخطاء فردية من بعض اللاعبين وكان يجب استبعاد كاسونجو منذ بداية الموسم وليس الآن".

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك اليوم، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد روقا وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلاً: "محمد بسام فى حراسة المرمى، أحمد علاء وعلى الفيل ومحمد ناصف وزولا فى خط الدفاع، خالد سطوحى وفرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى وعمرو جمال فى خط الهجوم".