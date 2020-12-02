شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: الرهان على شخصية الأهلى لا يمكن أن يخسر والروح سلاحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى لكأس مصر، خاصة أنه فريق كبير، لافتًا إلى أن اللاعبين أظهروا رغبة كبيرة وإصرارًا على الفوز، على الرغم من التأخر بهدف فى الشوط الأول، لينتهى اللقاء 2 / 1 ويتأهل الأحمر للدور النهائى لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعبين نجحوا فى تعديل الأمور فى الشوط الثاني، واستفادوا من تعليمات الجهاز الفني، خاصة فيما يتعلق بالحلول الفنية، مثل التصويبات والتمريرات والضربات الثابتة، واستغلال هذه الأوراق ساعد فى تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الرهان على شخصية الأهلى لا يمكن أن يخسر، وهذه الروح هى سلاح الفريق فى مباراة النهائى أمام طلائع الجيش، فى نهائى البطولة، التى تمثل أهمية كبيرة للفريق.

وأضاف عبد الحفيظ أن فريق طلائع الجيش خصم قوى ونجح فى الوصول إلى النهائى على حساب أندية قوية، بالإضافة إلى امتلاكه جهازًا فنيًّا مميزًا بقيادة طارق العشري، وهو ما يجعل الأهلى يستعد بقوة للمباراة.

وشدد على أن الأهلى يملك دوافع وطموحات كبيرة فى بطولة الكأس، خاصة أنها بطولة غالية، وغائبة عن خزائن النادى منذ أكثر من موسم، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على الفوز بكل البطولات التى يشارك بها من أجل إسعاد الجماهير.

ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف تدريباته يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.