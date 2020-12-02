بيراميدز يرحب بلاعبه الجديد كريم الطيب: "ماسكجنا يا الطيب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب نادى بيراميدز، بلاعبه الجديد كريم الطيب، نجم المنتخب الوطنى المصرى الأولمبى، المنتقل حديثًا للفريق قادمًا من صفوف نادى أسوان، حيث كتب حساب النادى السماوى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "كريم الطيب مهاجم المنتخب الأولمبى ينضم إلى بيراميدز قادمًا من أسوان، ماسكجنا يا الطيب".





ونجحت إدارة نادى بيراميدز فى التعاقد مع موهبة نادى أسوان، اللاعب كريم الطيب، خلال جلسة جمعت مدير التعاقدات بنادى بيراميدز عمرو بسيونى مع رئيس نادى أسوان اللواء أحمد سليمان وخالد جمال عضو مجلس الإدارة، ويعد كريم الطيب أحد أهم المواهب التى ظهرت فى الكرة المصرية فى الموسم الماضى وقدم مستويات قوية جعلته هدفًا لعديد الأندية.





وكان نادى بيراميدز أعلن قائمته الإفريقية، التى ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التى يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالى والاتحاد الليبى.

وجاءت القائمة المختارة 29 لاعبا وجاءت على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدى سليمان - شريف إكرامى - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: على جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - عمر جابر - أحمد فتحى - أحمد سامى - ولفريد كانون - محمد حمدى - طارق طه.

خط الوسط: محمد فتحى - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيونى - عبد الله السعيد - أحمد حمودى - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادى - محمد الجباس - جون أنطوى.