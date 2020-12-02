شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: تقنية الفار قتلت متعة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي سابقًا، تقنية الفار قائلاً: إنها قتلت متعة الكرة ولم تعالج الأخطاء التي كنا نتمنى أن تظهرها في مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد الاتحاد عبر قناة أون تايم سبورتس 2 إن الخبير التحكيمي أحم الشناوي نفسه ظلمه في مباراة المارد الأحمر ضد المنصورة ولم يحتسب له 3 ضربات جزاء صحيحة.

وأضاف وليد صلاح الدين أن تقنية الفار: أتمنى أن تطبق لمساعدة حكام الراية فقط وليس الساحة لأن أغلب المساعدين تأتي الأخطاء من جانبهم لكن ما يحدث حاليًا يقتل متعة المباريات وليس في صالحها نهائيًا.

وشدد وليد صلاح الدين على أنه لا يحب الحديث في تقنية الفيديو لأنه معترض على تطبيقها في كرة القدم بشكل عام لأن اللعبة بات فيها توقفات كثيرة ولا تصحح الخطاء كما كنا نتوقع.

وصعد فريق الأهلي لنهائي كأس مصر بالفوز القاتل الذي حققه على الاتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر..

سجل رزاق سيسيه للأتحاد ثم تعادل قفشة للأهلي قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني القاتل للأهلي في الدقيقة 89.

وبذلك يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال مباراتهما معاً اليوم، وخاض الاهلي مباراة الأتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التى توّج بها الجمعة الماضيةعلى حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف..ونجح الأهلي في تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذي قدم مباراة جيدة.