شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بطاقة التأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز القاتل الذى حققه على الاتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر.

سجل رزاق سيسيه للاتحاد ثم تعادل قفشة للأهلي قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني القاتل للأهلي في الدقيقة 89.

وبذلك يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال مباراتهما معاً اليوم، وخاض الاهلي مباراة الأتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التى توّج بها الجمعة الماضيةعلى حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف..ونجح الأهلي في تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذي قدم مباراة جيدة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو ومروان محسن ,فيما لعب الاتحاد المباراة بتشكيل ، مكوّن من : عماد السيد ، كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم ، مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي ، خالد قمر – رزاق سيسيه وكريم ممدوح.

كما تأكدت مواجهة الأهلي لفريق طلائع الجيش في مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية في السوبر المصري والمقرر إقامتها بين الدورين للدوري الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد.

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر .

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

هدف الاتحاد السكندرى

هدف تعادل الأهلى

هدف فوز الأهلى