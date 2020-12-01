شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام بعد فوز الطلائع على الزمالك: كنا نحاول الوصول لركلات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، أن خسارة الزمالك من الأهلي في نهائي إفريقيا، كانت من أهم عوامل فوز فريقه على الفارس الأبيض اليوم.

طلائع الجيش تفوق على الزمالك، بثلاثة أهدف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في نصف نهائي كأس مصر.

وقال بسام خلال تصريحات لقناة «أون تايم سبورت»: «نحن درسنا الزمالك الخصم الثقيل جدا حامل اللقب، ولكن كان هناك عوامل ساعدتنا على الفوز أهمها خسارة الأبيض في نهائي إفريقيا والإجهاد الذي تعرضوا له واستغللنا ذلك».

وأضاف: «طارق العشري عالج الشق النفسي والمعنوي واستطاع توظيفنا بشكل جيد، وأشكر عبدالحميد بسيوني لأنه ساهم معنا في هذا الفوز ولولا هو ما كنا قد وصلنا للنهائي».

وأتم: «كنا نحاول أن نصل لركلات الترجيح قبل تقدمنا».