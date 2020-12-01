شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة اتحاد جدة السعودي ينتقل للنصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد نور نجم الكرة السعودية، على زيارة جمعية أصدقاء، والتي يرأسها ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر والكرة السعودية، وذلك في مقرها بمدينة الرياض.

وارتبط اسم محمد نور، بالتواجد ضمن الجهاز الإداري في نادي النصر خلال الفترة المقبلة، في ظل خطوات التصحيح التي تقوم بها الإدارة برئاسة صفوان السويكت.

نشر نجم الاتحاد السابق، صورة برفقة ماجد عبد الله في مقر الجمعية، عبر حسابه الشخصي في سناب شات تحت عنوان "الحقيقة"، وهي ما أثارت حماسة جماهير النصر لدعم تواجد محمد نور في منصب مدير الكرة.