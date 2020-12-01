شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب بجلسة نبذ التعصب مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بعقد جلسة اللجنة التى تدير نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة لفتح صفحة جديدة بين الناديين بعد فترة طويلة من الخلافات فى وجهات النظر، وذلك فى إطار حملة نبذ التعصب التى انطلقت قبل النهائى الإفريقى، ورحب الأهلى باستمرارها، خاصة أن المسؤولين فى القلعة الحمراء ليس لديهم أى مشكلة مع كيان نادى الزمالك، ويرحبون بمد يد السلام مع جميع الأندية، خصوصا الزمالك، للقضاء على ظاهرة التعصب التى انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا وزادت من الاحتقان بين جماهير الناديين.

من جهة أخرى، وقع أليو بادجى، لاعب النادى الأهلى، على عقد إعارته لنادى أميان الفرنسى لمدة 6 أشهر، بعد اتفاق الناديين على التفاصيل المادية، كما تم وضع بند فى العقد يعطى النادى الفرنسى الأحقية فى شرائه نهائيا عقب نهاية الإعارة فى حالة موافقة الأهلى.

وينتظر أن ينضم اللاعب لناديه الجديد خلال الساعات المقبلة بعد إنهاء بعض الأمور الشخصية.. بينما بات أحمد الشيخ، الذى خرج من قائمة الأهلى الجديدة، على أعتاب الانتقال لنادى بيراميدز، بعدما شهدت الساعات الأخيرة تجدد المفاوضات مع اللاعب، فيما تكثف لجنة التعاقدات بالأهلى من محاولاتها لإنهاء أزمة التعاقد مع الأورجوانى سيرينو لاعب صن دوانز الجنوب إفريقى، والتى توقفت بسبب تعثر الأهلى فى تسويق جيرالدو الذى وضع المسؤولين فى مأزق بسبب ممطالته فى قبول العروض التى وصلته مؤخرا بداعى رغبته فى الرحيل إلى أحد الأندية الخارجية.

ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن «التعاقدات» ستضطر لتأجيل التعاقد مع لاعب صن دوانز إلى فترة الانتقال الشتوية المقبلة فى حالة فشل تسويق جيرالدو حاليا.

على صعيد آخر، استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، على منح الفرصة لعدد كبير من الناشئين بالنادى للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لانتقاء أفضل 5 لاعبين للاستمرار وضمهم للقائمة، وذلك فى إطار مساعى المدير الفنى لخلق دماء جديدة من الشباب لتكرار تجربة جيل 2005 بالنادى، والذى نجح فى الحصول على البطولات المحلية والإفريقية، وذلك ضمن الاتفاق الذى تم بين لجنة التخطيط بالنادى وموسيمانى مؤخرا، فيما تتجه النية لمنح مجدى أفشة رقم 10 بعد قرار رحيل صالح جمعة الذى كان يحمل الرقم. وكشف مصدر بالفريق أن «أفشة» يرغب فى تغيير الرقم من 19 إلى 10، خاصة أنه لعب طوال مسيرته مع إنبى بالقميص رقم 10 وحقق خلاله شهرة واسعة قبل الانتقال لبيراميدز ومنه للقلعة الحمراء، بينما تلقت لجنة التخطيط سير عدد من الأطباء لاختيار واحد منهم لضمه للجهاز الفنى بعد رحيل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، الذى تقدم باستقالته لظروف خاصة.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن هناك ظروفًا خاصة أجبرت الدكتور خالد محمود على تقديم استقالته، حيث طلب إعفاءه من المهمة لذات الظروف منذ فترة طويلة ولكن تأجيل المباراة النهائية لدورى أبطال إفريقيا أكثر من مرة حال دون قبول الاستقالة، خاصة أنه رفض ترك الفريق وسط الموسم، وهو أمر إيجابى يحسب له بكل المقاييس. وأضاف مدير الكرة أن الدكتور خالد محمود من الكفاءات المتميزة، وبذل جهدًا كبيرًا خلال فترة عمله بالأهلى، وتحمل الكثير من الضغوط والانتقادات، وتعامل بمبدأ النادى الأهلى وسط تلك الظروف.