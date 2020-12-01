شكرا لقرائتكم خبر عن أليجري يقترب من تدريب أرسنال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن أن أرسنال قد يقيل مدربه الشاب ميكيل أرتيتا، من أجل التعاقد مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها أليجري بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
حيث كان يعتبر أيضًا خيارًا لمانشستر يونايتد وتشيلسي منذ فترة طويلة. وخسر أرسنال الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد النني خمس من 10 مباريات في البريميرليج حتى الآن هذا الموسم، وهي أسوأ بداية للموسم للفريق منذ 1981.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة أن أرسنال يرى أليجري المدرب المثالي للفريق في الفترة المقبلة، حيث يعد أليجري حاليا حرا منذ رحيله عن يوفنتوس الموسم قبل الماضي، بعد الفوز بخمس ألقاب متتالية للكالتشيو.
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