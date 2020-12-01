شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتفوق على ميسي ومحمد صلاح ويحصد جائزة القدم الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد نجم الكرة البرتغالية ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، جائزة القدم الذهبية لعام 2020 في نسختها الثامنة عشرة متغلبا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ونجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني،

وتم التصويت على الجائزة من قبل الجماهير بعد قائمة مختصرة من 10 لاعبين كل عام. وحصد نجم يوفنتوس رونالدو العدد الأكثر من الأصوات لعام 2020 أكثر من ميسي ومحمد صلاح وليفاندوفسكي وزميله في البيانكونيري جورجيو كيليني ونيمار وسيرجيو راموس وسيرجيو أجويرو وجيرارد بيكيه ولاعب وسط إنتر ميلان أرتورو فيدال.