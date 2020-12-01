شكرا لقرائتكم المصرى يرفع اسم الليبى مفتاح طقطق من قائمته الأولى .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر رفع اسم الليبى مفتاح طقطق من قائمة الفريق الأولى بالإتفاق مع اللاعب ليرحل الأخير لأحد الأندية الأخرى ليتم قيد الفلسطينى محمد الصالح العائد من فترة إعارة بنادى كهرباء الإسماعيلية لتدعيم دفاع الفريق بعد الفشل فى التعاقد مع مدافع سوبر حتى الآن وهو ما جعل المدير الفنى يطلب عودة الصالح وقيده فى قائمة الفريق .

فى الوقت نفسه قام الجهاز الفنى بتجهيز محمود حمد للمشاركة فى مباريات الفريق بداية من لقاء الإسماعيلى فى الجولة الأولى بالدورى المقرر لها يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الجلوس معه والمطالبة بالتركيز فى الفترة المقبلة والإبتعاد عن المشاكل والأزمات والتى كلفته الإبتعاد تماما عن اللعب فى الموسم الماضى بعد دخوله فى قضية والقبض عليه .

من ناحية أخرى هدد النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى بالرحيل عن النادى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الشهرين الماضيين .

وطلب أموتو من الجهاز الفنى ضرورة التدخل لصرف جزء من مستحقاته المالية حتى يستطيع الوفاء بوجباته الشخصية ملمحا أنه سيرحل حال عدم صرف مستحقاته قبل بداية الموسم الكروى المقرر له يوم 11 ديسمبر المقبل .