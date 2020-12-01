عبد الملك: لاعبو الزمالك تأثروا بالتغييرات الإدارية

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق ان لاعبي الفريق الابيض قدموا مباريات فى دوري أبطال أفريقيا وخاصة نهائي أفريقيا أمام الاهلي.

وقال عبد الملك فى تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك يعاني لمدة ثلاث شهور على المستوي الإداري وبالطبع هذا أثر بشكل كبير على الفريق سواء فى أفريقيا او أمام الجيش بكأس مصر".

وأضاف: "الزمالك عانى من غيابات بالجملة أمام الجيش إلى جانب النفسية بسبب خسارة دوري أبطال أفريقيا واللاعبين بشكل كبير تأثروا بالتغييرات الإدارية".

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق ان القلعة البيضاء عاني من الظلم والأخطاء التحكيمية أمام طلائع الجيش فى نصف نهائي كأس مصر.

وقال عبد الملك:"كان من الممكن أن يعود الزمالك إلى اللقاء أمام طلائع الجيش لولا الأخطاء التحكيمية الفادحة من محمود البنا".

وأضاف: "مطلوب من اللاعبين الكبار داخل الفريق محاولة لم الشمل خلال الفترة المقبلة والحفاظ على استقرار الفريق للعودة من جديد".