شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى: تقنية الـvar بحاجة إلى تعديل البروتوكول مستقبلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن بروتوكول تقنية الفار يحتاج الى تعديلات لمساعدة الحكام بشكل أكبر في احتساب أو الغاء القرارات التحكيمية في المباريات خاصة في ظل وجود حالات صعبة تكون أسهل في الرؤية للفار وليس حكم الساحة.

أضاف أحمد الشناوي خلال تحليل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري عبر قناة أون تايم سبورتس أن 70% من اللاعبين والمدربين في إنجلترا يعترضون على وجود الفار بسبب قتله متعة كرة القدم لكن الأمر غاية في الصعوبة.

وأوضح أحمد الشناوي تعليقاً على حديث عماد متعب بشأن تعرض لاعبو الأهلي لخشونة كبيرة "هو اللاعب لازم رجله تتكسر علشان اللي عمل الفاول يتطرد" قائلاً: "بالفعل كانت هناك خشونة واضحة من قبل لاعب الاتحاد السكندري لكن الأمر ليس بالسهل على حكم السهل لصعوبة الرؤية في مثل هذه الحالات وهو ما يجعلنا نؤكد على ضورة تعديل بروتوكول الفار لمساعدة الحكم الرئيسي في المباراة.

صعد فريق الاهلي لنهائي كأس مصر بالفوز القاتل الذى حققه على الأتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء ، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر.

سجل رزاق سيسيه للأتحاد ثم تعادل قفشة للأهلي قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني القاتل للأهلي في الدقيقة 89.

وبذلك يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال مباراتهما معاً اليوم، وخاض الاهلي مباراة الأتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التى توّج بها الجمعة الماضيةعلى حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف..ونجح الأهلي في تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذي قدم مباراة جيدة.