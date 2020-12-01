شكرا لقرائتكم وفاة لاعب بتروجت والشرطة السابق أثناء الإحماء فى الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لقى محمد الفكهاني لاعب نادي بتروجت واتحاد الشرطة السابق مصرعه بعدما سقط مغشيًا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، أثناء استعداده لمباراة كرة قدم ودية مع بعض أصدقائه.

وتبين أن اللاعب توفى إثر توقف عضلة القلب أثناء استعداده للعب الكرة مع أصدقائه، فسقط مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لأحد المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه.

وبدأ محمد الفكهاني بدأ مسيرته الكروية في نادي تليفونات بني سويف، قبل أن ينتقل لعدد من الأندية بالدوري الممتاز، أبرزها ناديي بتروجت واتحاد الشرطة، وأنهى مسيرته الكروية في الموسم الماضي، بمشاركته مع نادي الشبان المسلمين، بدوري القسم الرابع، ليعتزل نهاية الموسم، ويتجه لانشاء أكاديمية لبراعم كرة القدم.