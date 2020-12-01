شكرا لقرائتكم خالد الغندور ساخرا: التحكيم والإخراج بسم الله ما شاء الله والفار حاجة تفرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، من التحكيم والفار والإخراج فى مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، الذى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع بطولة كأس مصر.

وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "أشكر التحكيم المصرى وتقنية الفار والإخراج المصرى اللى بيخلى المشاهد مستمتع بالتصوير وبيعيد كل الكورة مرة واتنين وتلاتة، وكنت مستمع بمباراة الزمالك وطلائع الجيش وأى كورة فيها شك بتتعاد مرة واتنين وتلاتة والحكم بسم الله ما شاء الله مش بيطلع يتأكد من أى لعبة وواثق فى كلام حكام الفار".

وأضاف خالد الغندور: "بقول لكل جماهير الزمالك محدش يزعل الزمالك بيلعب دائما ناقص لاعبين وكمان أوناجم اتصاب فى أول ربع ساعة، والحكام ما شاء الله على الزمالك حاجة ومع الأهلى حاجة تانية يعنى كورة أحمد سمير اللى جه منها الجول مش فاول لأن عمرو جمال محدش لمسه، ومع الأهلى الفار بيلغى ضربة جزاء للاتحاد كانت هتنهى المباراة ولكن الفار بيلغيها وبيلعبها من بره رغم أن أيمن أشرف ضارب سيسيه بأيده من جوه ".

وأوضح: "مع احترامى لجنش لكن منذ عودته مش فى مستواه وباتشيكو ليه بيلعبه فى بطولة باقى فيه ماتشين ليه مش بتلعب أبو جبل، ومع احترامى لمصطفى فتحى مش هو ده حبة الكريز اللى كانت فى الزمالك".

وتابع خالد الغندور: "الزمالك مش بيكسب أى بطولة إلا بعرقه وبيتحمل أخطاء الكل من حكام وفار وكل شيء".

وأضاف الغندور: "إزاى اللى ماسك التعاقدات بيسيب رزاق سيسه للمرة الرابعة ونخلى كاسونجو إزاى وكمان بنرجع حميد أحداد ونسيب رزاق سيسه، وأحمد رفعت نبيعه وفيه لاعيبه كتيرة فى الزمالك ليس لها دور طيب أحمد رفعت مينفعش بديل قوى".

وأوضح: "بنحاول نعمل حاجت كويسة فى قناة الزمالك ونجيب ضيوف ولكن هناك أشخاص من أبناء الزمالك بتحب تطلع فى قنوات أخرى علشان تاخد فلوس وتفضل القنوات التانية على الزمالك".

وأضاف: "طلبت من أيمن يونس التواجد في قناة الزمالك فرد وقالى مش فاضى حاليا وبصيت لقيته في قناة أخرى، مش عارف ليه ، قناة الزمالك قناتكم ولازم تكبر بكم".