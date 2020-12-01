شكرا لقرائتكم سامي قمصان يعلق على فوز الأهلي ضد الإتحاد وكواليس تحذيرات الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لكأس مصر والتأهل الى المواجهة النهائية أمام طلائع الجيش.

وقال سامي قمصان خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "واجهنا خصم قوي استطاع أن يضع 3 لاعبين في قلب الدفاع و5 في الوسط ليمنح نفسه الكثافة اللازمة لمواجهة الهجوم المحتمل من الأهلي".

أضاف سامي قمصان أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حذر من حالة التراخي أو عدم منح الخصم الاحترام الكروي الكافي لعبور المباراة والتأهل لنهائي كأس مصر بالإضافة الى حديث المدرب نفسه بيتسو موسيماني مع اللاعبين في نفس الأمر خاصة وأن الفريق نال لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الأيام الماضية وكانت هناك حالة من الفرحة انتابت اللاعبين وكنا نخشى من تأثيرها السلبي.

وواصل سامي قمصان خلال حديثه عن الأهلي أن الفريق استطاع أن يحرز هدف الفوز ويتفوق في الفترة الأخيرة من المباراة بفضل الرغبة الكبيرة للاعبين في حسم الأمر لصالحهم وهو ما تحقق.

وصعد فريق الاهلي لنهائي كأس مصر بالفوز القاتل الذى حققه على الاتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر..

سجل رزاق سيسيه للأتحاد ثم تعادل قفشة للأهلي قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني القاتل للأهلي في الدقيقة 89.

وبذلك يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال مباراتهما معاً اليوم، وخاض الاهلي مباراة الأتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التى توّج بها الجمعة الماضيةعلى حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف..ونجح الأهلي في تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذي قدم مباراة جيدة.