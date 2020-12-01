شاختار يعقد مهمة ريال مدريد وينعش آماله في بلوغ ثمن النهائي

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كييف: أنعش شاختار دانييتسك الاوكراني آماله في بلوغ الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم وعقّد مهمة ضيفه ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (13) عندما جدد فوزه عليه 2-صفر على الملعب الاولمبي في كييف في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الاول في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وحسم النادي الاوكراني نتيجة المباراة بهدفين من هجمتين مرتدتين ترجمهما البديلان البرازيلي برونو فيريرا "دنتينيو" (57) والاسرائيلي مانور سالومون (82) الى هدفين.

وهو الفوز الثاني لشاختار دانييتسك بعد الأول على النادي الملكي في عقر دار الأخير 3-2 في الجولة الأولى في غياب اكثر من ستة لاعبين اساسيين بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعاد النادي الاوكراني الى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارتين فرفع رصيده الى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين امام النادي الملكي الذي بات مهددا بخطر الخروج خالي الوفاض من المسابقة لانه قد لا يصبح مصير تأهله بين يديه في حال فوز بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني المتصدر على ضيفه إنتر ميلان الايطالي لاحقا حيث سيكون النادي الملكي مطالبا بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الاخيرة وانتظار تعادل او خسارة شاختار امام مضيفه انتر ميلان الذي يملك بدوره فرصة المنافسة على احدى البطاقتين في حال فوزه على النادي الالماني لاحقا.

ووجد ريال مدريد صعوبة كبيرة في اختراق خط دفاع شاختار الذي استقبلت شباكه 10 اهداف في مباراتيه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولتين الثالثة والرابعة.

وعاد المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة الى تشكيلة النادي الملكي بعد تعافيه من الاصابة، فيما غاب للسبب ذاته داني كارفاخال والقائد سيرخيو راموس والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبلجيكي إدين هازار، فيما غاب الصربي لوكا يوفيتش بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأجرى مدرب الملكي الفرنسي زين الدين زيدان 4 تعديلات على التشكيلة التي خسرت السبت امام ديبورتيفو الافيس 1-2 في مدريد في الدوري المحلي، فأشرك مواطنه فيرلان مندي مكان البرازيلي مارسيلو، والنروجي مارتن أوديغارد مكان البرازيلي الاخر كاسيميرو، ومواطنه الاخير رودريغو مكان هازار، وبنزيمة مكان الدومينيكاني ماريانو دياس.

وكان ريال مدريد الطرف الافضل أغلب فترات المباراة والأكثر استحواذا دون خطورة كبيرة على الفريق الاوكراني الذي تكتل بقوة في نصف ملعبه دون ترك مساحات لمهاجمي الضيوف.

وندرت الفرص في الشوط الاول وكان ابرزها تسديدة قوية لأسنسيو من مسافة قريبة ردها القائم الايسر (4)، وأخرى لبنزيمة من خارج المنطقة ابعدها الحارس اناتولين تروبين بقبضتي يديه قبل ان يشتتها الدفاع (11)، ثم تابع تروبين تألقه بإبعاده تسديدة قوية لأسنسيو من داخل المنطقة الى ركنية (29).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق بتثديه لانفراد البرازيلي تايسون في أول محاولة للفريق الأكوراني في المباراة (53).

ونجح الفريق الاوكراني في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة قطعها مندي عند حافة المنطقة فتهيأت الكرة أمام البرازيلي دنتينيو داخلها فتابعها داخل مرمى كورتوا (57).

ودفع زيدان بدياز وايسكو والبرازيلي فينيسيوس جونيور مكان بنزيمة واوديغارد ورودريغو في سعيه لتدراك الموقف (77)، لكن شاختار وجه له الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثاني عبر البديل سولومون من هجمة مرتدة انطلق بها من منتصف الملعب وانهاها بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من حافة المنطقة على يمين كورتوا (82).