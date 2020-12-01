يوكوهاما مارينوس وشنغهاي اس آي بي جي يلحقان بركب المتأهلين

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الدوحة: لحق يوكوهاما مارينوس الياباني وشنغهاي اس آي بي جي الصيني الثلاثاء بركب المتأهلين الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أسيا في كرة القدم عقب الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في الدوحة، حيث تقام مباريات منطقة الشرق في فقاعة صحية.

وضمن يوكوهاما مارينوس تأهله بفوزه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي 4-1 على ستاد الجنوب في الدوحة، فيما استفاد شنغهاي اس اي بي جي من خسارة الاخير ليضمن تواجده في الدور الثاني رغم خسارته المذلة امام سيدني إف سي الأسترالي برباعية نظيفة على الملعب ذاته.

وعزز يوكوهاما مارينوس صدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة مقابل تسع نقاط لشنغهاي اس آي بي جي، فيما تراجع تشونبوك الى المركز الاخير برصيد اربع نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين خلف سيدني.

وارتفع عدد الفرق المتأهلة الى ثمن النهائي عن منطقة شرق آسيا الى خمسة بعد بكين غوان متصدر المجموعة الخامسة واولسان هيونداي الكوري الجنوبي متصدر السادسة وفيسل كوبي الياباني متصدر السابعة.

في المباراة الأولى، سجل التايلاندي ثيراثون بونماثان (17) والبرازيلي ماركوس جونيور (51) وتيروهيتو ناكاغاوا (71) وسونغ بيوم-كيون (83 خطأ في مرمى فريقه) أهداف يوكوهاما مارينوس، والبرازيلي غوستافو (54 من ضربة جزاء) هدف تشونبوك موتورز.

وفي الثانية، سجل أليكس ويلكنسون (28) ولوك براتان (33) وترينت بوهاغيار (57 و60) أهداف سيدني.

وتقام الجولة السادسة الأخيرة الجمعة، حيث يلتقي شنغهاي اس آي بي جي مع تشونبوك، وسيدني مع يوكوهاما مارينوس.

وفي المجموعة السابعة، أهدر غوانغجو ايفرغراند الصيني فرصة حسم تأهله بتعادله مع سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي 1-1 على ستاد خليفة الدولي.

وتقدم سوون بلووينغز عبر ايم سانغ-هيوب (53)، وأدرك غوانغجهو ايفرغراند التعادل عن طريق وي شيهاو (72).

وأكمل غوانغجو ايفرغراند المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد طرد لاعب الوسط زهونغ ييهاو في الدقيقة 74 لحصوله على الإنذار الثاني.

وعزز غوانغجو موقعه في المركز الثاني برصيد خمس نقاط مقابل نقطتين لسوون سامسونغ بلووينغز، علماً بأن المجموعة كانت تضم جوهور دار التعظيم الماليزي الذي أعلن انسحابه بسبب قيود السفر في ماليزيا وتم إلغاء نتائجه.

وينتظر غوانغجو الجولة السادسة الاخيرة لمعرفة مصيره عندما يلتقي فيسيل كوبي الياباني متصدر المجموعة وأول المتأهلين عنها مع سوون بلووينغز الجمعة. وسيضمن غوانغجو تأهله في حال تعادل او خسارة الفريق الكوري الجنوبي.

وعادت منافسات الشرق بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اثر توقف المجموعات الاربع في آذار/مارس الماضي.

وتجتمع اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضا عن ذهاب واياب كما جرت العادة، في الدوحة أيضا على استاد الجنوب.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

ويشارك 15 فريقاً من خمس دول في منافسات الشرق هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وتايلاند.