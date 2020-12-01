أول امرأة تحكّم مباراة للرجال في دوري أبطال أوروبا

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اختيرت الفرنسية ستيفاني فرابار لتصبح أول امرأة تقوم بالتحكيم في مباراة بدوري أبطال أوروبا للرجال.
ومن المقرر أن تدير فرابار الأربعاء المقبل المباراة التي يستضيف فيها يوفنتوس الإيطالي فريق دينامو كييف الأوكراني.
وليس بجديد على فرابار أن تحقق ألقابا غير مسبوقة، إذ كانت أول امرأة تتولى مهمة التحكيم في مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي في موسم 2019.
كما تحكم فرابار في الدوري الفرنسي الممتاز منذ موسم 2019.
وكانت المباراة الأولى التي تتولى فيها فرابار مهمة التحكيم في الدوري الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما استضاف ليستر سيتي فريق زوريا لوهانسك.
وكانت نيكول بيتيغنات السويسرية هي أول امرأة تحكم مباريات كرة قدم للرجال في أوروبا عندما تولت التحكيم في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الاتحاد الأوروبي في الفترة من 2004 إلى 2009.
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