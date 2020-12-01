شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد الفكهانى لاعب بتروجيت السابق بمركز شباب الساحة الشعبية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي منذ قليل، محمد الفكهاني لاعب ناديي بتروجيت واتحاد الشرطة المعتزل، ابن محافظة بني سويف، إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، اثناء استعداده لمباراة كرة قدم ودية مع بعض أصدقائه.

وقال توني عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية ورئيس نادي الشبان المسلمين، إن الفكهانى توفي إثر توقف عضلة القلب أثناء استعداده للعب الكرة مع أصدقائه، فسقط مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخير أثناء نقله لإحدى المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه.

وأضاف رئيس نادي الشبان المسلمين فى بيان له، أن "الفكهاني" بدأ مسيرته الكروية في نادي تليفونات بني سويف، قبل أن ينتقل لعدد من الأندية بالدوري الممتاز، أبرزها ناديي بتروجيت واتحاد الشرطة، وأنهي مسيرته الكروية في الموسم الماضي، بمشاركته مع نادي الشبان المسلمين، بدوري القسم الرابع، ليعتزل نهاية الموسم، ويتجه لإنشاء أكاديمية لبراعم كرة القدم.