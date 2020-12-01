شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب ينتقد مروان محسن: الأهلى محتاج مهاجم سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد القناص عماد متعب مهاجم الأهلى السابق، مستوى مروان محسن مهاجم المارد الأحمر الحالى، مؤكدًا أنه يفقد تركيزه كثيرًا ولا يُجيد إنهاء الهجمة وإحراز هدف فى مرمى الخصم، قائلاً: "حتى لو مروان أحرز 3 أهداف فى مرمى الاتحاد السكندرى فى المباراة المقامة حاليًا، الأهلى فى حاجة لمهاجم سوبر يُجيد إنهاء الهجمة، ولا يهدر تلك الفرص المحققة".

تابع متعب فى تصريحاته فى الاستوديو التحليل عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن الأهلى لابد أن يتعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوفه، خاصة وإن مروان يستعيد مستواه على فترات متباعدة، كما شدد على ضرورة الاستغناء عن خدمات الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لافتًا: "أجانب الأهلى لابد أن يكونوا مميزين، ولابد من رحيله أم استبداله بلاعب آخر".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقامة باستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر بتقدم الاتحاد بهدف نظيف .

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هانى - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - على معلول، عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - جيرالدو ومروان محسن ، ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى - رامى ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - أكرم توفيق - محمود كهربا - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

فيما يلعب الاتحاد المباراة بتشكيل ، مكوّن من : عماد السيد ، كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم ، مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي ، خالد قمر – رزاق سيسيه وكريم ممدوح.

ويخوض الأهلى مواجهة الاتحاد السكندرى منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة مع طلائع الجيش السبت المقبل في نهائي الكاس بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من الدور نصف النهائي للكاس بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف منذ قليل.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط مُبكرا بهدف تحقيق هدف مبكر وحاول استغلال فارق الأمكانيات لصالح لاعبيه ولعب على الأطراف عن طريق جيرالدو من الشمال والشحات من اليمين مع تحركات قفشة من الخلف.

أول خطورة الاتحاد جاءت في الدقية التاسعة مم تسدية قوية لكريم يحيى تصدى لها الشناوي بثبات بعدها ضغط الأهلي لكن دون خطورة حقيقية.

حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول وأهدر مروان محسن فرصة تسجيل هدف مُحقق في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة رائعة من الشحات لكنه أهدرها بغرابة خارج الشباك وعاد كريم يحيي وسدد كرة قوية لكنها جاءت بعيدًا عن شباك الشناوي أيضاً.

تراجع أداء الأهلي بشكل غريب وترك منتصف الملعب للأتحاد الذي ضغط ونجح رزاق سيسيه في تسجيل هدف زعيم الثغر الأول في الدقيقة 35 من جملة جيدة وسط "سرحان" مدافعي الأهلي وبعده الهدف حاول الأهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.