نهائي كأس مصر.. طارق العشري يتسلح بنسبة نجاح 100% أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني طارق العشري، فجّر فريق طلائع الجيش مفاجأة كبيرة وأطاح بالزمالك حامل اللقب من المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بالفوز عليه 3-1 مساء الثلاثاء ببربج العرب في الإسكندرية.

وودَّع الزمالك بطولته المفضلة التي حصد لقبها ست مرات في آخر سبعة مواسم، بعد أربعة أيام فقط من خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام غريمه التاريخي الأهلي في المباراة النهائية (2-1) يوم الجمعة.

وتأهل فريق طارق العشري إلى المباراة النهائية لكأس مصر، ليضرب موعدا مع الأهلي الذي أقصى طلائع الجيش، في النهائي المقرر إقامته يوم السبت المقبل، والذي تم نقله خارج ملعب إستاد القاهرة بسبب الإصلاحات.

وسبق لطارق العشري خوض مباراتين نهائيتين في بطولة كأس مصر، وتمكن خلالهما من اقتناص اللقب، بنسبة نجاح 100%، وكانت إحداهما أمام منافسه الحالي في النسخة الجارية من كأس مصر لموسم 2019/2020.

وخاض العشري النهائي الأول له في كأس مصر مع فريق حرس الحدود في موسم 2008/2009، حيث تمكن من إسقاط إنبي في المباراة النهائية للمسابقة بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) بعدما انتهت المباراة بالتعادل (1-1).

وعاد صاحب الـ56 عاما في الموسم التالي 2009/2010، ليحصد لقب كأس مصر مجددًا بعد الفوز على الأهلي بنفس الطريقة من الركلات الترجيحية التي فاز خلالها بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ويأمل طارق العشري في استهلال مهمته مع طلائع الجيش بأفضل طريقة ممكنة بحصد أول لقب في تاريخ الفريق العسكري، لكنه سيواجه تحديا صعبا حيث سيواجه الأهلي بطل إفريقيا الذي يبحث عن تحقيق موسم استثنائي.

ويسير الأهلي بخطى ثابتة على الطريق نحو موسم استثنائي بعد أن فاز في وقت سابق بلقبي الدوري المصري ثم لقب دوري أبطال افريقيا، ليبحث المارد الأحمر عن تحقيق الثلاثية، التي تعد الأكثر قيمة لدى كل فرق العالم.

ورغم أن الأهلي يعد البطل التاريخ لكأس مصر بعدما تُوج باللقب 36 مرة، إلا يواجه تحديًا صعبًا إذا تعلق الأمر بالمسابقة الأعرق في مصر، حيث لم يحقق اللقب إلا مرة واحدة منذ عام 2007، وكان في موسم 2016/2017.