محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قلب النادي الأهلي تأخره بهدف أمام الاتحاد السكندري إلى فوز مثير 2 /1 اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي لبطولة كأس مصر. وعلى استاد السويس الجديد، تقدم المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه بهدف للاتحاد في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني أدرك محمد مجدي افشة التعادل للاهلي في الدقيقة 71 ثم خطف حمدي فتحي هدف الفوز القاتل للكتيبة الحمراء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة. وأصبح الأهلي على بعد خطوة واحدة من لقب الكأس حين يلاقي طلائع الجيش في المباراة النهائية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تأهل قاتل للأهلي لنهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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