بالدفع الإفريقي.. الأهلي يعرف طريق نهائي الكأس لأول مرة منذ 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

منتشياً بفوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، وصل النادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة الاولى منذ عام 2017.

الأهلي تغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد السويس ليبلغ المباراة النهائية ويتأهل لمواجهة فريق طلائع الجيش السبت المُقبل.

الأهلي ظهر في النهائي أخر مرة عام 2017 عندما تغلب على المصري، وبعدها لم ينجح في الوصول إلى المباراة النهائية إلا في الموسم الحالي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي بالتغلب على الزمالك (2-1) باستاد القاهرة الدولي، ليستغل الدفعة المعنوية الهائلة للاعبيه ويعبر عقبة الاتحاد بنجاح.

ويسعى الأهلي للفوز على طلائع الجيش في ختام مباريات موسم 2019-2020 في مصر، أملاً في التتويج باللقب رقم 37 لإعادة الفارق مع وصيفه التاريخي الزمالك إلى 10 بطولات مرة أخرى.

تفوق الأهلي منع حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري من تحقيق أول لقب في مسيرته كمدرب، حيث كان مهاجم الأهلي والزمالك السابق يُمني النفس ببلوغ النهائي والتفوق على الطلائع لتحقيق أول ألقابه.